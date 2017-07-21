Экс-глава АНБ и ЦРУ не согласен, что Россия является главной угрозой США

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-глава наиболее мощных американских спецслужб — Агентства национальной безопасности и Центрального разведывательного управления Майкл Хайден не согласен, что Россия является главной угрозой США.

На форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, Хайдена спросили, согласен ли он с этим расхожим утверждением, впервые прозвучавшим в 2015 году из уст главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.

"Я бы не стал так говорить. Но если посмотреть вещи, требующие наиболее срочного внимания, и наибольшее количество мощи, которая вызывает проблемы, то эти тенденции пересекутся на России", — сказал Хайден.

Хайден добавил, что есть несколько стран, которые он считает одновременно "амбициозными, жестокими и ядерными". "Это Пакистан, Северная Корея, Иран и русские", — заявил бывший высокопоставленный разведчик.

В целом, по его словам, Россия — "очень срочная, но не экзистенциальная угроза".