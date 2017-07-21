Афганские солдаты погибли из-за ошибочного удара США

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Несколько афганских военнослужащих погибли в результате ошибочного удара США в провинции Гильменд, сообщили в штабе операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО.

"Мы можем подтвердить, что местные военнослужащие из сил безопасности, действующие совместно с правительственными силами Афганистана, были убиты в результате авиаудара в районе Герешк в провинции Гильменд сегодня после обеда", — говорится в заявлении.

Инцидент произошел во время операции, которую проводили афганские силы безопасности при поддержке США. Удар пришелся по лагерю, где находились военнослужащие.

В штабе отмечают, что начато расследование.