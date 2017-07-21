ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подал в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по кадровым вопросам, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.

Как пишет газета, президент просил Спайсера остаться на должности пресс-секретаря, но тот отказался, назвав назначение Скарамуччи "большой ошибкой".

Об отставке Спайсера сообщило также агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

В Белом доме между тем собрались журналисты, ожидающие какой-либо дополнительной информации.

Maggie and I are waiting for any news, along with a few of our closest friends. pic.twitter.com/vv7HRcA4b5 — Michael D. Shear (@shearm) July 21, 2017

​Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался объектом нападок со стороны журналистов. С начала июня Белый дом вместо ежедневных брифингов на камеру стал проводить в основном закрытые брифинги, причем большинство из них вела заместитель Спайсера Сара Сандерс.

Широкий резонанс получил скандал с высказыванием Спайсера о химической атаке в сирийской провинции Идлиб, в которой власти США обвинили Дамаск. На брифинге Спайсер заявил, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия. Журналисты попытались уточнить, в курсе ли он, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что в курсе, но Гитлер, по его словам, не применял химоружие в городах.

Ранее в феврале администрацию Трампа покинул советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Причиной ухода стал разразившийся в Штатах скандал из-за контактов Флинна с российским послом Сергеем Кисляком — Флинн признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с главой российской дипмиссии. В Кремле тогда заявляли, что Флинн разговаривал с российским послом, но содержание их беседы было передано неверно.