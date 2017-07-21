Визит Лукашенко в Киев: амбициозные планы и полуголая девушка

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Президенты Украины и Белоруссии Петр Порошенко и Александр Лукашенко обсудили в Киеве активизацию сотрудничества двух стран, а также ситуацию в Донбассе. По итогам встречи никаких серьезных документов подписано не было, хотя стороны выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере энергетики, авиастроения и сельского хозяйства.

Визит запомнится также выходкой активистки Femen, которая во время церемонии подписания двухсторонних документов в администрации Порошенко оголила грудь и стала кричать "Жыве Беларусь". Чуть позже, во время выступления Лукашенко на брифинге перед СМИ в обморок упал глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.

Совместные проекты

По итогам переговоров стороны заявили о намерении увеличить товарооборот между странами. Порошенко рассчитывает, что в ближайшее время объем взаимной торговли достигнет 5 миллиардов долларов, его белорусский коллега озвучил более амбициозные цели — товарооборот должен вырасти в два раза — до 8 миллиардов долларов.

"Мне приятно констатировать, что товарооборот между Украиной и Белоруссией вырос по отношению к прошлому году на 26%. И Белоруссия является для нас четвертым (по объему товарооборота — ред.) партнером. Приятно, что мы являемся для Белоруссии вторым партнером, и мы видим серьезные и реальные перспективы роста. Поставили задачу в ближайшее время выйти уже на 5 миллиардов долларов нашего взаимного товарооборота", — сказал Порошенко во время совместного заявления по итогам встречи.

Стороны выразили заинтересованность в создании новых совместных предприятий в области авиастроения, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, а также в совместном производстве товаров, пользующихся спросом на международном рынке.

"Мы договорились задействовать существующий потенциал для совместного производства высококачественной и конкурентноспособной продукции, которая могла бы пользоваться спросом не только в Украине или Белоруссии. Мы договорились по всем сферам, что мы будем заинтересованы в выходе совместной продукции на рынки третьих стран", — сказал Порошенко.

Лидеры двух стран обсудили возможность организации поставок нефти по территории Украины, возобновление поставок электроэнергии в Белоруссию, которые были прекращены в 2014 году из-за дефицита энергомощностей. Стороны также выразили заинтересованность в возобновлении речного сообщения между странами по Днепру и Припяти. По словам Порошенко, в ближайшее время будут разработаны конкретные предложения по реализации этой идеи.

В этот же день в рамках визита Лукашенко в Киеве состоялся бизнес-форум, в ходе которого украинскими и белорусскими компаниями было подписано 16 контрактов на сумму более 40 миллионов долларов.

Тема Донбасса

Свое выступление перед журналистами Порошенко начал с ситуации на востоке страны. Он заявил, что так называемое "хлебное перемирие", которое было объявлено с 24 июня в Донбассе, было сорвано ополченцами, за последние два дня погибли восемь украинских военных; всего с начала конфликта, по его словам, погибли 11 тысяч человек.

Президент сообщил, что в понедельник состоятся телефонные переговоры в "нормандском формате", в ходе которых он потребует реального обеспечения режима прекращения огня в Донбассе.

В свою очередь, президент Белоруссии вновь заявил, что Минск готов и далее содействовать урегулированию конфликта на востоке Украины. Столица Белоруссии является сейчас постоянной площадкой для встреч по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Переговоры ведутся в рамках контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Все, что мне поручат два президента, более чем кто-либо вовлеченные в этот конфликт, мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры… Какие могут быть лавры, когда гибнут люди? Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента (Украины и России — ред.)", — сказал Лукашенко по итогам встречи с украинским коллегой.

Он призвал украинцев помнить, что у них "есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее, ничем не отличающиеся" от них. "Если вам трудно, в чем только можем, мы вам всегда поможем", — подчеркнул Лукашенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Лукашенко также предложил Порошенко совместно организовывать гуманитарные конвои в Донбасс через подконтрольную Киеву территорию.

"Мы много говорили о сотрудничестве в интересах Луганской и Донецкой областей. Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области, мы хотели бы работать без посредников и по наикратчайшему пути — он через Украину. Просил Петра Алексеевича, если будет какой-то интерес и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе: люди ведь наши, делить нечего", — сказал Лукашенко.

В мае правительство Белоруссии приняло решение направить на Украину гуманитарную помощь для жителей в зоне конфликта в Донбассе, проживающих по обе стороны линии соприкосновения. В июне Белоруссия направила консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства на сумму примерно 63 тысячи долларов.

По мнению руководителя украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, состоявшийся визит Лукашенко прошел без прорывов в двухсторонних отношениях, однако он позволит усилить экономические связи между странами.

"Очевидно, как мне представляется, Лукашенко мог оказаться здесь таким "коммуникатором" между Кремлем и Киевом. Возможно, какие-то послания он передал от российского лидера украинскому президенту. Но кардинальных подвижек сегодня не произошло и по ситуации в Донбассе, и по экономическим отношениям. Тут все прогнозировано и очевидно", — полагает Золотарев.

Полуголая активистка

На встрече двух президентов не обошлось и без скандалов: полуголая девушка попыталась сорвать подписание документов в присутствии Порошенко и Лукашенко. Девушка, оголив грудь, начала кричать "Жыве Беларусь!". Кроме того, такой лозунг был написан у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и силой вывели из зала. Позже стало известно, что она является активисткой Femen. В пресс-службе президента Украины сообщили, что она была аккредитована на мероприятие как журналист одного из украинских СМИ.

Лидер Femen Анна Гуцол пояснила, что их активистка таким образом выразила отношение движения к визиту белорусского лидера. "Движение Femen таким образом выразило свое отношение к визиту белорусского диктатора на Украину", — написала Гуцол на своей странице в Facebook. Она считает, что в республике подавляется "всяческое инакомыслие". По ее словам, в 2011 году активистки Femen стали "жертвами белорусского КГБ". "Femen хочет напомнить всему миру — Лукашенко диктатор и мы не должны принимать его в демократичной стране", — заявила Гуцол.

Чуть позже уже во время выступления Лукашенко по итогам встречи с Порошенко одному из мужчин, который находился в зале среди официальных лиц, внезапно стало плохо. Президент Белоруссии прервал свою речь и предложил дать стул члену украинской делегации. Однако мужчина потерял сознание и его вынесли из зала, им оказался глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.

"На месте ему оказана первая медицинская помощь, он был направлен для дальнейшего лечения в медицинское учреждение. Сейчас самочувствие руководителя Госпогранслужбы удовлетворительное", — сообщили позже в ведомстве.