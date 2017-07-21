США не располагают информацией, подтверждающей ликвидацию аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не располагают информацией, подтверждающей ликвидацию главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил директор Национального антитеррористического центра США Ник Расмуссен.

"Я не видел ничего, что заставило бы меня поверить в то, что лидер ИГ* устранен с поля боя", — сказал Расмуссен.

Ранее в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, эта информация проверяется.

Расмуссен назвал заявление Минобороны России "еще одним в серии сведений, заслуживающих относительно мало доверия, которые мы получили по смерти аль-Багдади".

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*Террористическая организация, запрещенная в России