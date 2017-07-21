США запретят своим гражданам ездить в КНДР в конце августа

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Гражданам США в связи с возросшим беспокойством о их безопасности будет запрещено посещать Северную Корею, запрет вступит в силу в конце августа, сообщила представитель госдепа Хизер Науерт.

"Из-за растущего беспокойства по поводу серьезного риска ареста и долгосрочного задержания (граждан США) силами охраны правопорядка Северной Кореи госсекретарь уполномочил ввести ограничение на любое использование гражданами США паспортов для поездок в/или в самой Северной Корее", — сообщается в документе, поступившем в РИА новости.

"Мы намереваемся опубликовать уведомление об этом в Федеральном реестре на следующей неделе. Ограничение вступит в силу спустя 30 дней после публикации уведомления", — говорится в заявлении.

При этом граждане США, стремящиеся поехать в Северную Корею, в определенных случаях могут обратиться к госдепартамент за специальным разрешением, уточнила Науерт.