МИД Германии заявил о провале перемирия на востоке Украины

БЕРЛИН, 21 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ заявил о провале перемирия, введенного на востоке Украины 24 июня, "у сторон конфликта нет политической воли к соблюдению долгосрочного прекращения огня", говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

"Согласованное перемирие не выдерживается. Мы по-прежнему наблюдаем многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения", — говорится в заявлении.

"Мы уже видели несколько попыток ввести перемирие, в недавнем времени – с 24 июня в связи со сбором урожая. После краткого периода сокращения боевых действий следует отметить: видимо, для долгосрочного прекращения огня сторонам конфликта не хватает воли", — заявили в ведомстве.