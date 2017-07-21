Во время протестов в Иерусалиме погиб палестинец, еще десятки ранены

ГАЗА, 21 июл — РИА Новости. По меньшей мере один палестинец погиб, более 30 получили ранения в Иерусалиме, по которому прокатились акции протеста против новых мер безопасности, введенных Израилем на Храмовой горе — одной из главных религиозных святынь города, сообщили палестинские медики.

Отказавшись подниматься к мечетям Аль-Акса и Куббат ас-Сахра через рамки металлоискателей, тысячи верующих расстелили молельные коврики прямо на иерусалимских улицах и провели богослужения, которые в нескольких случаях переросли в столкновения с израильской полицией.

"Палестинец был убит и еще более 30 получили ранены в столкновениях в городе Иерусалиме", — сказано в сообщении палестинского "Красного полумесяца".

Ссылаясь на министерство здравоохранения Палестины, официальное агентство ВАФА передает, что 17-летнего юношу застрелил "еврейский поселенец" в районе Рас аль-Амуд на востоке Иерусалима. ВАФА пока не приводит подробностей происшествия и не уточняет, связано ли оно с акциями протеста.

В свою очередь израильская полиция сообщила, что располагает информацией о смерти одного из раненых, которые поступили в иерусалимскую больницу "Макассед" из районов столкновений.

Полиция добавила, что в стычках с протестующими пострадали четыре ее сотрудника.