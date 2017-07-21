Вице-спикер сената Польши госпитализирован после бурного обсуждения реформы

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Вице-спикер сената Польши 78-летний Михал Севериньский госпитализирован после бурного обсуждения законопроекта о судебной реформе, сообщил сенатор Роберт Мамонтов.

Накануне комиссия сената, в которую в том числе сходит Севериньский, обсуждала законопроект о Верховном суде, который позже был принят сеймом. Сегодня законопроект рассматривает сенат.

"Вчера на заседании сенатской комиссии докладчиком был назначен вице-спикер сената профессор Михал Севериньский. Плохо ему стало еще вчера. Вспомните, как мы все пели гимн, он не встал. Я просил, но он сказал, что не в состоянии встать. И сегодня скорая забрала его в больницу", — рассказал Мамонтов, объясняя, почему выступает в качестве докладчика по проекту, передает агентство PAP.

Выступавший после него депутат оппозиционной "Гражданской платформы" Александр Почей в свою очередь сообщил, что после бурного обсуждения законопроекта в сенатской комиссии также ухудшилось самочувствие 64-летней Малгожаты Герсдорф – первого председателя Верховного суда. "Поэтому она сегодня не с нами", — пояснил депутат.

В настоящее время на рассмотрении президента Польши Анджея Дуды находятся два законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране. Кроме того, после многодневного обсуждения и несмотря на критику оппозиции и многочисленные акции протеста, сейм Польши принял законопроект, реформирующий работу Верховного суда страны. Глава государства и правящая партия внесли в данные документы ряд компромиссных поправок, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей. Той же позиции придерживаются европейские институты, Еврокомиссия заявила о возможности запуска санкционной процедуры из-за угрозы нарушения Варшавой законодательства ЕС, что может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.