Пытавшаяся сорвать встречу Порошенко и Лукашенко является активисткой Femen

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Девушка, которая попыталась сорвать церемонию подписания документов в Киеве при участии президентов Украины и Белоруссии, является активисткой Femen, она была аккредитована на мероприятие как журналист одного из украинских СМИ, сообщило в пятницу украинское интернет-издание "Страна.ua".

"Стала известна личность активистки Femen, которая показала грудь на официальной встрече президентов Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Девушку зовут Анжелина Диаш. Она была замечена в участии на многих акциях движения Femen", — говорится в сообщении.

По данным издания, девушка была аккредитована на официальную встречу Порошенко и Лукашенко как журналист одного из украинских печатных изданий.

Лукашенко в пятницу находится с официальным визитом на Украине, в рамках которого запланированы переговоры с Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе. По информации пресс-службы белорусского лидера, главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Белоруссией и Украиной, а также урегулирование конфликта в Донбассе.