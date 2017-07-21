В ДНР обвинили Киев в нарушении объявленного с 24 июня "хлебного перемирия"

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Более десяти человек погибли, 20 получили ранения после объявленного с 24 июня в Донбассе на период сбора урожая перемирия, вина за попытки срыва договоренностей лежит на Киеве, заявил РИА Новости представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. В пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что так называемое "хлебное перемирие" в Донбассе было сорвано ополченцами, за последние два дня погибли восемь украинских военных.

"Вооруженные силы ДНР в соответствии с достигнутыми договоренностями соблюдают режим прекращения огня, чего нельзя сказать о подразделениях ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.). Ежедневно мы фиксируем десятки нарушений со стороны ВСУ с использованием тяжелого вооружения. С начала "хлебного перемирия" погибли четыре мирных жителя, 13 получили ранения, восемь бойцов ДНР погибли, семь ранены. Вина за попытки срыва полностью лежит на Киеве, — сказал представитель оперативного командования.