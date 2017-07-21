Премьер Турции осудил ограничение доступа мусульман в мечеть в Иерусалиме

АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Меры израильских властей по ограничению доступа верующих в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме неверны и приведут к росту напряженности, считает премьер Турции Бинали Йылдырым.

Святыня иудаизма и ислама в Иерусалиме, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была 14 июля использована боевиками для нападения на израильских полицейских, двое из которые были убиты. Трех нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе. Накануне очередной пятничной молитвы израильские власти установили металлоискатели в историческом центре Иерусалима и ограничили доступ туда для мужчин-мусульман.

"Мусульмане крайне чувствительны к вопросам, связанным с мечетью Аль-Акса. Такие радикальные меры под предлогом террористической угрозы неверны. Запрет или ограничение доступа в мечеть не будет способствовать решению проблемы, а напротив, увеличит напряженность и повредит межрелигиозной терпимости", — сказал Йылдырым журналистам.

Он выразил надежду, что в скором времени ситуация с мечетью Аль-Акса вернется в нормальное русло.

Решение властей Израиля об ограничении доступа мусульман в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме вызвало протесты по всей Турции, сообщает агентство Anadolu. Отмечается, что в различных городах страны, начиная от западной провинции Эдирне до восточной провинции Карс, граждане после пятничной молитвы провели акции протеста против действий Израиля.