В ДНР за неделю из-за боев погибли четыре человека, еще двадцать ранены

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли, 20 получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"С 14 по 21 июля 2017 года на территории ДНР ранения различной степени тяжести, в результате вооруженной агрессии со стороны Украины, получили 20 человек, из них 13 военнослужащих республики. За этот же период погибли четыре человека, три из которых — военнослужащие", — заявил представитель аппарата омбудсмена ДНР.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 182 человека, среди которых один ребенок, ранения получили 441 человек, из них девять детей.