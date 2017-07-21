Лавров заявил, что РФ не поддерживает какую-то из политических сил в США

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не выступает на чьей-либо стороне в политической борьбе в США.

По словам Лаврова, сейчас между президентом США Дональдом Трампом и истэблишментом этой страны ведется борьба. "Борьба продолжается, они хотят испортить жизнь этой администрации, люди пытаются говорить об импичменте… Совершенно точно, это борьба", — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на вопрос, кого в этой борьбе поддерживает Москва, Лавров сказал: "Мы на стороне справедливости".