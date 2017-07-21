В Индии музыкант играл на гитаре в ходе семичасовой операции на своем мозге

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Индийский музыкант играл на гитаре семь часов, в течение которых ему делали операцию на головном мозге, передает агентство Рейтер.

Житель города Бангалор Абхишек Прасад в 2012 году покинул должность IT-специалиста, чтобы воплотить свою мечту и заняться музыкой. Мужчина страдал так называемым "спазмом музыканта" — мышечной дистонией, поражающей пальцы рук и заставляющей мышцы непроизвольно сокращаться.

В случае Прасада поражение затронуло три пальца на его левой руке, которые сводило судорогой, когда он играл на гитаре. Во время проведения семичасовой операции мужчина оставался в сознании, чтобы помочь нейрохирургам выявить проблемные зоны в головном мозге.

"Доктор сказал мне: "вам нужно взять гитару в операционную, мне нужно постоянно понимать, как вы себя чувствуете", — рассказал музыкант.

По словам Прасада, операция прошла успешно, и он планирует через год выпустить свой первый альбом.