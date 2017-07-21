Турция эвакуировала с греческого острова Кос более 200 своих граждан

Землетрясение в Греции и Турции (21)

АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Более 200 граждан Турции эвакуированы морским путем с греческого острова Кос, пострадавшего от сильного землетрясения, эвакуация продолжается, сообщил в пятницу МИД Турции.

"Мы перевезли более 200 наших граждан с Коса в Бодрум, среди них есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. Другая часть граждан Турции будет эвакуирована еще одним рейсом. МИД находится в контакте с семьей погибшего при землетрясении на Косе гражданина Турции Синана Куртоглу с целью скорейшей доставки его тела на родину", — говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

Подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. На острове Кос погибли два человека, граждане Турции и Швеции, 120 пострадали. В Турции жертв нет. По данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.