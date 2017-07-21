Патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел в районе Ясиноватой

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел в районе города Ясиноватая в Донбассе, пострадавших нет, заявил в пятницу представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"В 14.35 с позиций 72 отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Верхнеторецкое выпущена одна 120-миллиметровая мина по району насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода в населенном пункте Васильевка, где осуществлял работу патруль СММ ОБСЕ. Кроме того, украинские силовики предпринимали попытки перехвата БПЛА (беспилотный летательный аппарат), запущенного патрулем ОБСЕ. Пострадавших нет", — заявил представитель СЦКК журналистам.

Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена в районе Ясиноватой, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек. Населенные пункты Верхнеторецкое и Васильевка расположены в том же районе.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.