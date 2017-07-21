Глава Погранслужбы Украины упал в обморок на выступлении Лукашенко

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко в Киеве в обморок упал не президент Национальной академии наук Украины, а глава Погранслужбы Украины Виктор Назаренко, сообщило в пятницу информагентство УНИАН. Полуголая девушка попыталась сорвать встречу Порошенко и Лукашенко

Во время выступления Лукашенко в Киеве по итогам встречи с лидером Украины Петром Порошенко в одному из мужчин, который находился в зале среди официальных лиц, внезапно стало плохо. Ведущая телеканала "112. Украина" сообщила, что это президент Национальной академии наук Украины Борис Патон.

"Как стало известно позже со слов представителей пресс-службы администрации президента Украины, потерял сознание глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко", — говорится в сообщении УНИАН.