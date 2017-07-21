Пекин запретил Джастину Биберу давать концерты в Китае

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Китая запретили канадскому певцу Джастину Биберу выступать с концертами в стране из-за "недостойного поведения" музыканта, говорится в заявлении Пекинского управления по делам культуры.
По данным СМИ, данное заявление было сделано в ответ на вопрос одного из китайских фанатов музыканта о том, почему Бибер не выступает с концертами в Китае.
Как пишет газета Guardian, Бибер приезжал с концертами в Китай в 2013 году. Тогда общественный резонанс вызвали снимки, на которых видно, как телохранители несут певца на руках по Великой Китайской стене.
Джастин Бибер получил известность после появления роликов на YouTube, в которых он исполнял песни собственного сочинения в стиле R'n'B. К настоящему времени артист записал три альбома, которые разошлись общим тиражом 15 миллионов экземпляров. Исполнитель регулярно становится фигурантом скандальных историй.