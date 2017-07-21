Турецкие националисты забросали камнями синагогу в Стамбуле

АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Активисты турецкой ультранационалистической молодежной группы, связанной с Партией великого единства (BBP), совершили нападение на синагогу в районе Бейоглу в Стамбуле, забросав ее камнями во время акции протеста против ограничений на посещение палестинцами мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает в пятницу газета Hurriyet.

Святыня иудаизма и ислама в Иерусалиме, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была 14 июля использована боевиками для нападения на израильских полицейских, двое из которых были убиты. Трех нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе. Накануне очередной пятничной молитвы израильские власти установили металлоискатели в историческом центре Иерусалима и ограничили доступ туда для мужчин-мусульман.

"Израиль запретил пятничную молитву в мечети Аль-Акса. Он преследует наших палестинских братьев, поставив рентгеновские аппараты у входов в нашу святыню. Наши братья не могут молиться в мечети Аль-Акса. Это ограничения на свободу религии", — сказал лидер турецкой ультранационалистической группы Кюршат Миджан.

The moment anti-#Israel protest by religious/nationalist group Alperen in front of Synagogue in #Turkey's Istanbul turned into violence. pic.twitter.com/Nyriqu06vJ — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 21 июля 2017 г.

По его словам, его группа будет препятствовать свободе иудеев молиться, "так же, как они мешают молиться мусульманам". Группа намерена продолжить подобные акции, добавил Миджан.

Акция националистов вызвала резкое осуждение со стороны еврейской диаспоры и турецкой оппозиции.

"Мы осуждаем провокационный акт против синагоги и ожидаем, что власти предпримут необходимые шаги", — говорится в заявлении главного раввината Турции в Twitter.

Действия националистов осудили также несколько депутатов турецкого парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии, по мнению которых религиозные сооружения не могут быть объектами политической борьбы.