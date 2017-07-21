Турецкие националисты забросали камнями синагогу в Стамбуле

АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Активисты турецкой ультранационалистической молодежной группы, связанной с Партией великого единства (BBP), совершили нападение на синагогу в районе Бейоглу в Стамбуле, забросав ее камнями во время акции протеста против ограничений на посещение палестинцами мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает в пятницу газета Hurriyet.
"Израиль запретил пятничную молитву в мечети Аль-Акса. Он преследует наших палестинских братьев, поставив рентгеновские аппараты у входов в нашу святыню. Наши братья не могут молиться в мечети Аль-Акса. Это ограничения на свободу религии", — сказал лидер турецкой ультранационалистической группы Кюршат Миджан.
The moment anti-#Israel protest by religious/nationalist group Alperen in front of Synagogue in #Turkey's Istanbul turned into violence. pic.twitter.com/Nyriqu06vJ— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 21 июля 2017 г.
По его словам, его группа будет препятствовать свободе иудеев молиться, "так же, как они мешают молиться мусульманам". Группа намерена продолжить подобные акции, добавил Миджан.
"Мы осуждаем провокационный акт против синагоги и ожидаем, что власти предпримут необходимые шаги", — говорится в заявлении главного раввината Турции в Twitter.
Действия националистов осудили также несколько депутатов турецкого парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии, по мнению которых религиозные сооружения не могут быть объектами политической борьбы.