Дутерте заявил, что никогда не поедет в "паршивую" Америку

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что никогда не поедет с визитом в "паршивую" Америку, несмотря на приглашение американского президента Дональда Трампа, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее Трамп пригласил Дутерте в Вашингтон.

"Никогда за все время моего президентского срока и после него я не поеду в Америку. Я видел Америку и она паршивая. Они во многом нарушают права человека", — заявил Дутерте.

Как сообщает агентство, в четверг в Вашингтоне прошли слушания по поводу нарушения прав человека в связи с кампанией филиппинского президента, направленной на борьбу с наркотиками. Как заявил американский конгрессмен Джеймс Макговерн, лидера Филиппин не следовало приглашать в США. Он добавил, что возглавит протестное движение в случае, если визит Дутерте в США все-таки состоится.

Избранный в мае прошлого года филиппинский лидер выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более шести тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Кроме того в стране уже больше четырех десятилетий идет война между правительственными войсками и маоистами. Боевые действия привели к гибели более 40 тысяч человек.