Дутерте заявил, что никогда не поедет в "паршивую" Америку

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что никогда не поедет с визитом в "паршивую" Америку, несмотря на приглашение американского президента Дональда Трампа, сообщает агентство Франс Пресс.
"Никогда за все время моего президентского срока и после него я не поеду в Америку. Я видел Америку и она паршивая. Они во многом нарушают права человека", — заявил Дутерте.
Как сообщает агентство, в четверг в Вашингтоне прошли слушания по поводу нарушения прав человека в связи с кампанией филиппинского президента, направленной на борьбу с наркотиками. Как заявил американский конгрессмен Джеймс Макговерн, лидера Филиппин не следовало приглашать в США. Он добавил, что возглавит протестное движение в случае, если визит Дутерте в США все-таки состоится.