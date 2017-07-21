В Кремле подтвердили дату телефонных переговоров в "нормандском формате"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (290)

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Телефонные переговоры в "нормандском формате" пройдут 24 июля, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее о планах провести такой разговор сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Один из форматов, в котором обсуждается урегулирование на Украине, — нормандский, с участием РФ, Франции, Германии и Украины.