Лукашенко заявил, что Минск не дружит с Киевом "против кого-то"

МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в развитии тесного сотрудничества с Украиной и "не дружит против кого-то".

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко (в расширенном составе) в пятницу в Киеве. По ее информации, "Лукашенко подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в развитии тесного сотрудничества с Украиной, в том числе в выходе с совместной продукцией на рынки третьих стран".

"Один на один мы с вами обсудили наиболее щепетильные вопросы сотрудничества. Мы в этом направлении будем двигаться, и я вам сказал, что у нас нет никакой аллергии, мы не торгуем и не дружим против кого-то. Мы хотим работать вместе на дальней дуге, в других странах, создавать совместный продукт, продавать его", — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Белорусский лидер высказался за сотрудничество в области создания высокотехнологичного товара, чтобы "им торговать вместе на зарубежных рынках". "В этом была суть наших договоренностей один на один", — пояснил президент республики.

Он также сообщил, что у Белоруссии "хорошо развивается региональное сотрудничество с Россией, Китаем, другими крупными государствами".

"Может быть, нам проработать вопрос и собирать такие межрегиональные форумы", — предложил белорусский лидер украинскому коллеге. В качестве места проведения такого форума, по словам Лукашенко, может стать белорусский Гомель, а впоследствии их можно было бы проводить поочередно в Белоруссии и на Украине. Лукашенко заявил, что межрегиональное сотрудничество дает колоссальный эффект.