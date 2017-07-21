В ДНР сообщили о гибели мирного жителя при обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Один мирный житель погиб, пятеро пострадали в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за неделю, заявил в пятницу замначальника центра кризисных ситуаций МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики Виталий Зарубин.

"В течение недели вследствие артобстрелов погиб один и пострадали пять человек в Петровском районе Донецка", — сказал Зарубин журналистам.

По его словам, повреждения получили около 20 жилых домов.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В пятницу в оборонном ведомстве ЛНР заявили о десяти обстрелах со стороны украинских силовиков в Донбассе за сутки.

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