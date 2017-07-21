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В мире

Население Украины вдвое меньше официальных цифр, заявил депутат Рады

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (268)
14:5721.07.2017
(обновлено: 15:07 21.07.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Сопредседатель украинской парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что, исходя из альтернативной методики подсчетов, население Украины составляет 24 миллионов человек вместо официально заявленных 42,5 миллиона.

Люди с флагом Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Эксперт: демографическая ситуация на Украине катастрофическая
По данным Госстата Украины, численность украинцев по состоянию на 1 июня 2017 года составляет 42,5 миллиона человек без учета Крыма, который с 2014 года стал регионом России.

По словам Вилкула, есть и альтернативная методика подсчета, которая основывается на количестве потребляемого населением хлеба.

"Так вот, по этой методике фактически проживает в нашей стране менее 24 миллиона человек. А теперь сухие цифры официальной статистики: средняя продолжительность жизни в Украине 68,6 лет. На 100 умерших приходится 58 новорожденных. Коэффициент рождаемости 1991 год – 1,85 ребенка в семье, 2015 – 1,5. В структуре населения с 1991 по 2016 удельный вес детского населения сократился с 25,6% до 17,8%. Восемь миллионов человек уехали на заработки", — написал Вилкул на своей странице в Facebook в пятницу.

Жители Киева в центральной части города. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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По данным экспертов, методика подсчета населения исходя из норм потребления хлеба на человека на сегодняшний день используется редко, так как требует централизованных поставок хлеба. Она часто использовалась во времена СССР, однако, после перехода с планово-административной экономики к рыночной, подсчет по данной методики стал затруднительным и трудоемким.

Производство и поставки хлеба перестали быть централизованными, появилось большое количество частных хлебопекарен, многие пекут хлеб дома. После всех этих изменений получить достоверную информацию о выпечке хлеба и объемах продаж стало практически невозможно.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
madam.kukushinskay
Да там все одно сплошное вранье. Вся информация рассчитана только на то, что "пипл схавает" ту лапшу, что повисла на ушах. Населением там скоро можно будет условно назвать тех, кто перечисляет свои деньги из заграницы. Таких будет гораздо больше, чем живущих там постоянно.
15:09
21.07.2017
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