В Германии посчитали ежегодный ущерб от хакерских атак

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Каждая вторая фирма в Германии за последние два года подверглась атакам через интернет, ежегодный ущерб составляет около 55 миллиардов евро, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на исследование федерального союза ИТ, телекоммуникации и новых СМИ Bitkom.

По данным исследования, 53% немецких фирм становились жертвами промышленного шпионажа, диверсионной деятельности или кражи личных данных. В частности, речь идет кражах данных с ноутбуков или смартфонов или целенаправленное воровство внутренней информации компании или клиентских данных.

Как заявил глава Федерального ведомства по защите конституции Германии Ханс-Георг Маасен, исследование показывает, что "необходимо обратить особое внимание на защиту от шпионских атак на немецкую экономику".

В большинстве случаев злоумышленниками отказываются работающие или бывшие сотрудники самих фирм, часто — клиенты или сервисные компании. Лишь 3% пострадавших немецких фирм считают, что за атаками стоят иностранные разведывательные службы.