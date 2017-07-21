Суд в Белоруссии вынес смертный приговор двум людям

МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Могилевский областной суд в Белоруссии вынес смертный приговор двум фигурантам так называемого дела "черных риэлтеров", которые, по данным следствия, убивали людей для завладения деньгами от продажи их квартир, сообщается в пятницу на сайте Верхового суда Белоруссии.

"Могилевским областным судом постановлен приговор по уголовному делу так называемых "черных риелторов", — говорится в сообщении.

Всего решения вынесены по четырем фигурантам дела, в котором шесть эпизодов убийств. Двое приговорены к смертной казни. "По совокупности преступлений… окончательно назначить Гершанкову Игорю Петровичу исключительную меру наказания — смертную казнь — расстрел с конфискацией всего имущества, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью… Окончательно назначить Бережному Семену Давидовичу исключительную меру наказания — смертную казнь — расстрел с конфискацией всего имущества, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", — отмечается на сайте суда.

В сообщении подчеркивается, что у обвиняемых был "совместно разработанный, тщательно продуманный, неоднократно и последовательно реализованный план завладения принадлежащими гражданам денежными средствами путем их убийства с целью сокрытия следов преступления". По данным суда, убийства совершались с 2009 по 2015 год, когда в марте 2015 противоправная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами.

На сайте сообщается, что еще одному фигуранту дела, Татьяне Гершанковой, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с конфискацией всего имущества, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет, а также с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Бориса Колесникова суд приговорил к лишению свободы сроком на 22 года и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.

"Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Белоруссии через Могилевский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а обвиняемыми, содержащимися под стражей, — в этот же срок со дня вручения им копии приговора", — говорится в сообщении.

По данным правозащитников, в этом году в Белоруссии один смертный приговор приведен в исполнение, еще два человека ждут приведения в исполнение высшей меры наказания.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.