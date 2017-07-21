ЕК предложила помощь после землетрясения в Эгейском море

Люди спят на улице после землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017

Люди спят на улице после землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017

БРЮССЕЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Еврокомиссия предложила помощь в ликвидации последствий землетрясения в Эгейском море, в частности, готова предоставить спутниковые снимки района бедствия, говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Христоса Стилианидиса.

"Я от имени ЕС выражаю солидарность с пострадавшими и свои глубокие соболезнования тем, кто потерял любимых. Мы также мысленно с теми, кто оказывает первую помощь, с медиками и людьми, работающими на месте (бедствия)", — заявил Стилианидис, отметив, что "ЕС предлагает свою помощь".

По его словам, Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Еврокомиссии пристально следит за событиями и "готов координировать оказание любой помощи, которая будет запрошена".

"Система ЕС по составлению спутниковых изображений в чрезвычайных ситуациях имени Коперника также готова помочь национальным службам гражданской обороны", — говорится в заявлении.

Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. В Турции жертв нет, пострадали 80 человек. По данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.