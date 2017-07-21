ЕК предложила помощь после землетрясения в Эгейском море

БРЮССЕЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Еврокомиссия предложила помощь в ликвидации последствий землетрясения в Эгейском море, в частности, готова предоставить спутниковые снимки района бедствия, говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Христоса Стилианидиса.
По его словам, Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Еврокомиссии пристально следит за событиями и "готов координировать оказание любой помощи, которая будет запрошена".
"Система ЕС по составлению спутниковых изображений в чрезвычайных ситуациях имени Коперника также готова помочь национальным службам гражданской обороны", — говорится в заявлении.
Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. В Турции жертв нет, пострадали 80 человек. По данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.