Гавайи готовят план действий на случай ракетной атаки КНДР

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Гавайи готовятся представить план действий на случай, если КНДР выпустит межконтинентальную баллистическую ракету по островному штату, пишет издание Honolulu Star Advertiser. © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей

По данным местных властей, соответствующая информационная кампания проинформирует о тех шагах, которые необходимо будет предпринять незамедлительно, поскольку северокорейская ракета может достигнуть территории штата в течение 20 минут.

"Мы не хотим вызвать ненужный стресс у публики. Однако мы обязаны готовиться к любым рискам. Мы не можем задерживать начало нашей информационной кампании, чтобы убедиться, что жители Гавайев будут знать, что делать, если такое событие произойдет", — говорится в заявлении администратора местной службы по чрезвычайным ситуациям Верн Мияги.

В то же время в управлении по туризму высказали опасения, что сообщения о плане подготовки к возможной атаке могут быть трактованы неверно. Как объяснила директор по связям с общественностью в управлении Шарлин Чан, это может привести к спаду туристического потока, что, в свою очередь, скажется на местных жителях, которым туризм во многом обеспечивает средства к существованию.

Однако, как добавила Чан, вероятность такой ракетной атаки "в настоящее время очень мала".

КНДР 4 июля провела пуск баллистической ракеты "Хвасон-14", объявив, что она пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, а время полета составило 39 минут. В то же время показатели полета, представленные российскими военными экспертами, оказались в два раза меньше.