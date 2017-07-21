Гавайи готовят план действий на случай ракетной атаки КНДР

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Гавайи готовятся представить план действий на случай, если КНДР выпустит межконтинентальную баллистическую ракету по островному штату, пишет издание Honolulu Star Advertiser.
По данным местных властей, соответствующая информационная кампания проинформирует о тех шагах, которые необходимо будет предпринять незамедлительно, поскольку северокорейская ракета может достигнуть территории штата в течение 20 минут.
"Мы не хотим вызвать ненужный стресс у публики. Однако мы обязаны готовиться к любым рискам. Мы не можем задерживать начало нашей информационной кампании, чтобы убедиться, что жители Гавайев будут знать, что делать, если такое событие произойдет", — говорится в заявлении администратора местной службы по чрезвычайным ситуациям Верн Мияги.
В то же время в управлении по туризму высказали опасения, что сообщения о плане подготовки к возможной атаке могут быть трактованы неверно. Как объяснила директор по связям с общественностью в управлении Шарлин Чан, это может привести к спаду туристического потока, что, в свою очередь, скажется на местных жителях, которым туризм во многом обеспечивает средства к существованию.
Однако, как добавила Чан, вероятность такой ракетной атаки "в настоящее время очень мала".
КНДР 4 июля провела пуск баллистической ракеты "Хвасон-14", объявив, что она пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, а время полета составило 39 минут. В то же время показатели полета, представленные российскими военными экспертами, оказались в два раза меньше.