Лавров прокомментировал слова главы ЦРУ о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если следовать логике высказываний директора ЦРУ Майка Помпео, обвинившего Москву не только во вмешательстве в выборы 2016 года, но и в предыдущую избирательную кампанию, то получается, что президентство Барака Обамы было заслугой РФ.

Помпео, выступая на форуме по безопасности в Колорадо, заявил, что Россия вмешивалась "и в последние (выборы), и в предыдущие, и в те, что были перед ними".

”Если утверждения (Помпео) означают, что мы вмешивались в выборы получается в 2008 году и в 2012 году, то значит, что президент Обама обязан нам своими победами. Оставляю это без комментариев. По-моему, это переходит грани разумного", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сьерра-Леоне Самурой Камарой.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Россия эти обвинения категорически опровергает. Побочной темой расследования являются предполагаемые "связи с Россией" президента США Дональда Трампа, которые опровергают не только в Кремле, но и в Белом доме.