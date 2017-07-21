Немецкая контрразведка сообщила об активизации турецких спецслужб в ФРГ

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине после дождя. Архивное фото

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине после дождя. Архивное фото

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Немецкая контрразведка обладает информацией об активизации деятельности турецких спецслужб на территории ФРГ, сообщает газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на главу Федерального ведомства по защите конституции Германии Ханса-Георга Маасена.

"У нас есть сведения о влиянии правительства Турции в отношении турецкой общины здесь, в Германии", — сказал Маасен.

По его словам, есть попытки "запугивания населения турецкого происхождения", которое не поддерживает президента Турции Тайипа Эрдогана.

В четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары, кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции назвал заявления Габриэля о пересмотре отношений неприемлемыми и углубляющими кризис между двумя странами.