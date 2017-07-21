Опрос показал, чем россиянам запомнился саммит G20

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Четверть россиян, знавших о прошедшем в Гамбурге саммите лидеров стран "большой двадцатки", заявили, что более всего запомнили встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно данным опроса, 66% опрошенных так или иначе знают о прошедшем саммите, причем 25% респондентов более всего запомнилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, россиянам, в частности, запомнились акции протеста антиглобалистов, встречи и стиль поведения российского президента на саммите, хорошее отношение к Путину и России.

Как гласят данные ФОМ, почти половина опрошенных (45%) считают, что ежегодные саммиты G20 важны и полезны; о том, что пользы от данных саммитов немного, заявили 28% респондентов.

Говоря о саммите G20 в Гамбурге, была затронута и тема акций протеста антиглобалистов. Так, 57% респондентов так или иначе слышали о прошедших беспорядках, а 51% слышали об этом впервые. Как показывает опрос, подавляющее большинство россиян (71%) не знают, против чего борются антиглобалисты, и лишь пятая часть (22%) опрошенных заявили, что знают.

Согласно данным ФОМ, 26% опрошенных россиян заявили, что немецкая полиция в ходе беспорядков действовала так, как следовало; о том, что действия полицейских были недостаточно жесткими, заявили 9% респондентов, а 6% сказали, что полиция была слишком жесткой в ходе беспорядков. Мнения о том, как бы действовала в подобной ситуации российская полиция разделились: 15% опрошенных считают, что отечественные правоохранители действовали бы так же; 14% — жестче; 12% — менее жестко.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 15–16 июля в 104 населенных пунктах РФ среди 1500 респондентов.

Саммит "Большой двадцатки" (G20) прошел в Гамбурге 7-8 июля. Встречу в верхах сопровождали беспрецедентные беспорядки, организованные антиглобалистами и другими противниками мероприятия. В течение двух дней в центре города происходили столкновения между активистами и полицией, которая использовала для разгона толпы водометы и перцовый газ.