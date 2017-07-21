Washington Post опубликовала карту Украину без Крыма

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американская газета Washington Post опубликовала в своем микроблоге в Twitter карту Украины без полуострова Крым. Так издание проиллюстрировало свою статью об инициативе главы самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Александра Захарченко создать государство Малороссия.

На карте Украина изображена в ее нынешних границах, отдельно обозначен Донецк.

Ukrainian separatists claim to have created a new country: Malorossiya, or "Little Russia" https://t.co/GbdAVCOStk — Washington Post (@washingtonpost) 19 июля 2017 г.

​"Украинские сепаратисты утверждают, что создали новое государство: Малороссия, или Малая Россия", — говорится в подписи к фотографии.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины. В Луганской народной республики сообщили, что с ней этот проект не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин позднее уточнил, что создание Малороссии — только идея, которую воспринимают неоднозначно и в самой ДНР.

Крым и Севастополь стали российскими регионами по результатам референдума, который прошел в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.