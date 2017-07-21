Кос выстоял: мэр острова рассказал о последствиях землетрясения

Землетрясение в Греции и Турции (19)

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вся инфраструктура острова Кос после сильного землетрясения работает должным образом, проблемы есть только в порту, сообщил мэр острова Йоргос Кирицис афинскому агентству новостей AMNA.

Подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, популярного среди туристов. На острове погибли два человека, 120 пострадали.

"Инфраструктура острова работает должным образом, единственная проблема обнаружена в порту", — сказал мэр со ссылкой на первые результаты обследования после землетрясения.

Как стало известно, в сооружениях порта есть трещины и разломы, для их восстановления потребуется обширная помощь. С водоснабжением, электричеством и дорогами на острове проблем нет, добавил Кирицис.

Вместе с тем, по сообщениям местных властей, также повреждены здания в историческом центре острова.

С мэром Коса связался и выразил свою поддержку Вселенский патриарх Варфоломей и лидеры греческих политических партий.

Губернатор Южных Эгейских островов Йоргос Хатзимаркос заявил агентству, что Кос возвращается к нормальной жизни. "При свете дня стало видно, что Кос выстоял. Каждая минута показывает, что остров возвращается к обычному ритму жизни без серьезных проблем", — сказал губернатор, прибывший на Кос координировать работы по ликвидации последствий землетрясения. Он также сообщил, что будут приняты все меры, чтобы порт Коса в скором времени заработал.