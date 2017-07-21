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В мире

Кос выстоял: мэр острова рассказал о последствиях землетрясения

Сюжет:
Землетрясение в Греции и Турции (19)
14:0321.07.2017
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© AP Photo / Michael ProbstРазрушенная землетрясением мечеть на острове Кос, Греция. 21 июля 2017Разрушенная землетрясением мечеть на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Michael Probst

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вся инфраструктура острова Кос после сильного землетрясения работает должным образом, проблемы есть только в порту, сообщил мэр острова Йоргос Кирицис афинскому агентству новостей AMNA.

Последствия землетрясения в Бодруме
© AFP 2017 / Dogan News Agency
Греция и Турция восстанавливаются после мощного землетрясения
Подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, популярного среди туристов. На острове погибли два человека, 120 пострадали.

"Инфраструктура острова работает должным образом, единственная проблема обнаружена в порту", — сказал мэр со ссылкой на первые результаты обследования после землетрясения.

Как стало известно, в сооружениях порта есть трещины и разломы, для их восстановления потребуется обширная помощь. С водоснабжением, электричеством и дорогами на острове проблем нет, добавил Кирицис.

Вместе с тем, по сообщениям местных властей, также повреждены здания в историческом центре острова.

Разрушенный минарет мечети после землетрясения на острове Кос в Греции. 21 июля 2017
© AP Photo / Michael Probst
Сейсмологи рассказали, возможно ли повторение землетрясения в Эгейском море
С мэром Коса связался и выразил свою поддержку Вселенский патриарх Варфоломей и лидеры греческих политических партий.

Губернатор Южных Эгейских островов Йоргос Хатзимаркос заявил агентству, что Кос возвращается к нормальной жизни. "При свете дня стало видно, что Кос выстоял. Каждая минута показывает, что остров возвращается к обычному ритму жизни без серьезных проблем", — сказал губернатор, прибывший на Кос координировать работы по ликвидации последствий землетрясения. Он также сообщил, что будут приняты все меры, чтобы порт Коса в скором времени заработал.

Последствия землетрясения в Эгейском море
© REUTERS / Osman Turanli/ Social MediaПодземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/ Social Media
Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.
© AP Photo / Kostoday.grВ результате мощного землетрясения на Косе оказались разрушены несколько зданий 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, получил повреждения и порт. На острове было остановлено паромное сообщение.Последствия землетрясения и цунами на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Kostoday.gr
В результате мощного землетрясения на Косе оказались разрушены несколько зданий 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, получил повреждения и порт. На острове было остановлено паромное сообщение.
© AP Photo / Michael ProbstПолучила повреждения средневековая крепость госпитальеров, построенная в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей.Разрушенная землетрясением мечеть на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Michael Probst
Получила повреждения средневековая крепость госпитальеров, построенная в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей.
© AP Photo / Kalymnos-news.grВ результате обрушения стены на территории старого города в главном порту Коса погибли двое туристов, около 120 человек получили ранения.Последствия землетрясения и цунами на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Kalymnos-news.gr
В результате обрушения стены на территории старого города в главном порту Коса погибли двое туристов, около 120 человек получили ранения.
© REUTERS / Osman Turanli/Social MediaЗемлетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/Social Media
Землетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.
© REUTERS / Osman Turanli/Social MediaБоясь повторения подземных толчков, люди вышли из домов на улицу и ночевали там.Люди спят на улице после землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/Social Media
Боясь повторения подземных толчков, люди вышли из домов на улицу и ночевали там.
© AP Photo / Michael ProbstРоссийские туристы в результате произошедшего землетрясения не пострадали.Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Michael Probst
Российские туристы в результате произошедшего землетрясения не пострадали.
© AFP 2017 / STR/ EurokinissiНа Кос утром прибыли спасатели из подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших.Пожарные на месте разрушений после землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AFP 2017 / STR/ Eurokinissi
На Кос утром прибыли спасатели из подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших.
© AFP 2017 / Dogan News AgencyНа юго-западе Турции в результате землетрясения получили ранения около 80 человек.Люди получают медицинскую помощь в больнице в Бодрума, Турция. 21 июля 2017
© AFP 2017 / Dogan News Agency
На юго-западе Турции в результате землетрясения получили ранения около 80 человек.
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News AgencyЗемлетрясение вызывало небольшое цунами в Эгейском море, которое повредило лодки в курортном городе Гюмбет.Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News Agency
Землетрясение вызывало небольшое цунами в Эгейском море, которое повредило лодки в курортном городе Гюмбет.
© AP Photo / Ayse WietingЖители турецкого города Бодрум и отдыхающие на курорте туристы после землетрясения провели ночь на улице, кто-то решил ночевать на территории отелей, другие пошли пережидать на пляж.Люди спят на улице после землетрясения в Битезе, Турция
© AP Photo / Ayse Wieting
Жители турецкого города Бодрум и отдыхающие на курорте туристы после землетрясения провели ночь на улице, кто-то решил ночевать на территории отелей, другие пошли пережидать на пляж.
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News AgencyПосле землетрясения на юго-западе Турции специалисты зафиксировали 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8.Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News Agency
После землетрясения на юго-западе Турции специалисты зафиксировали 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8.
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