Самолет авиакомпании Saudia четыре часа не мог приземлиться в Британии

ДУБАЙ, 21 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании Saudia, совершавший перелет из Джидды в Манчестер, в течение четырех часов не мог совершить посадку из-за технической проблемы с закрылками, пишет издание Arabian Business.

Рейс SV 123 должен был совершить перелет в Манчестер за шесть с половиной часов. Однако еще четыре часа самолет Boeing 787-9 Dreamliner кружил над местом назначения, так как пилоты пытались решить возникшую техническую проблему.

В итоге самолет все же приземлился в аэропорту Манчестера. Других деталей не сообщается.

"Самолет безопасно приземлился в аэропорту Манчестера, пострадавших и повреждений нет",- заявили в авиакомпании.

Saudia flight lands in Manchester after four hours of circling https://t.co/Rzjfx8KVyc — ArabianBusiness.com (@ArabianBusiness) 20 июля 2017 г.

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