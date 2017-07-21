ЛНР вновь обвинила Киев в срыве отвода войск у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 21 июл — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу вновь сорвали отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе, заявил журналистам на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Сегодня украинская сторона в очередной раз сорвала мероприятия по выполнению рамочного соглашения по разведению сил и средств на участке №1 в районе населенного пункта Станица Луганская", — сообщил Марочко.
"По всей видимости, киевское руководство не в состоянии со своей стороны организовать данное мероприятие", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР. Марочко подчеркнул, что подразделения Народной милиции, в свою очередь, выполнили все требования данного соглашения и готовы к разведению сил и средств в зеркальном порядке.