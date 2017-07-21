ЛНР вновь обвинила Киев в срыве отвода войск у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 21 июл — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу вновь сорвали отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе, заявил журналистам на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

"Сегодня украинская сторона в очередной раз сорвала мероприятия по выполнению рамочного соглашения по разведению сил и средств на участке №1 в районе населенного пункта Станица Луганская", — сообщил Марочко.

По его словам, это уже 73 попытка разведения сил и средств в указанном районе.

"По всей видимости, киевское руководство не в состоянии со своей стороны организовать данное мероприятие", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР. Марочко подчеркнул, что подразделения Народной милиции, в свою очередь, выполнили все требования данного соглашения и готовы к разведению сил и средств в зеркальном порядке.

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