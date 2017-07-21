В ЛНР заявили о прибытии к линии соприкосновения иностранных наемников

Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области. Архивное фото

Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области. Архивное фото

ЛУГАНСК, 21 июл — РИА Новости. Иностранные наемники из частных военных компаний (ЧВК) прибыли к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, кроме вооружения, "украинское командование перебрасывает к линии соприкосновения группы наемников из иностранных ЧВК". "Переброска проводится якобы для восполнения некомплекта, а на самом деле – для ведения провокационных действий в отношении республики", — заявил Марочко на брифинге.

"В районе населенных пунктов Мироновский и Воздвиженка (под контролем украинских силовиков — ред.) отмечено присутствие подразделений "Грузинской роты", а в населенных пунктах Нижний Менчинок и Ольховое зафиксировано прибытие польских наемников", — сказал он.

Представитель Народной милиции ЛНР считает, что это подтверждает нежелание Киева мирным путем урегулировать ситуацию в Донбассе.

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