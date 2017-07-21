В ЛНР заявили о прибытии к линии соприкосновения иностранных наемников

ЛУГАНСК, 21 июл — РИА Новости. Иностранные наемники из частных военных компаний (ЧВК) прибыли к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"В районе населенных пунктов Мироновский и Воздвиженка (под контролем украинских силовиков — ред.) отмечено присутствие подразделений "Грузинской роты", а в населенных пунктах Нижний Менчинок и Ольховое зафиксировано прибытие польских наемников", — сказал он.
Представитель Народной милиции ЛНР считает, что это подтверждает нежелание Киева мирным путем урегулировать ситуацию в Донбассе.
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