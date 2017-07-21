Победа высокой ценой: вице-президент Ирака рассказал об освобождении Мосула

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Заслуга в победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Мосуле принадлежит отнюдь не американским военным, а иракской армии и народному ополчению, которые при взятии города потеряли 20 тысяч погибшими и ранеными, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

Победа высокой ценой

Он также убежден, что если бы не позиция России по сирийской проблеме, то режимы в Сирии и в Ираке давно пали. Аль-Малики подчеркнул, что Ирак выступает против размещения американских военных баз в стране, и выразил уверенность, что иракский Курдистан не сможет стать независимым, даже если там будет референдум.

О победе над ИГ* в Мосуле было объявлено на прошлой неделе.

"Они (США — ред.) говорят — и я сожалею по этому поводу и отвергаю это — что эта победа — их достижение, что эту войну вели они, но, на самом деле, это победа иракской армии. Да, они поддержали нас авиацией, но основная заслуга принадлежит иракскому солдату, народному ополчению, авиации ВС Ирака", — заявил аль-Малики.

Политик сообщил о серьезных потерях в рядах вооруженных сил и полиции Ирака при взятии Мосула. "Военные потери огромные — честно говоря, около 20 тысяч погибших и раненых в ВС, полиции", — отметил аль-Малики.

По его словам, "ВС старались не разрушить город больше, чем было необходимо в рамках войны, все исходили из того, что битва может затянуться — в итоге она длилась 9 месяцев".

"Можно было окружить город, но проблема была в том, что жители его пострадали бы от голода", — добавил аль-Малики.

Тем не менее, по его словам, победа над ИГ* в Мосуле не окончательная, "в городе все еще остаются небольшие карманы, где укрылись террористы", "спящие ячейки также есть в Дияле".

При этом вице-президент Ирака сообщил, что Анкара хочет контролировать Мосул и некоторые другие иракские города. "Сейчас турки стараются сделать так, чтобы Мосул стал турецким. Это мечты, это амбиции Турции. Когда они говорят Мосул, они имеют в виду и Эрбиль (столица Иракского Курдистана — ред.) с Киркуком и Сулейманией. Однако они слишком слабы, чтобы реализовать эти мечты", — подчеркнул вице-президент.

Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ* началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

Россия спасла регион

Накануне своего визита в РФ, который состоится с 23 по 26 июля, аль-Малики отметил, что если бы не позиция России по вопросу сирийской проблемы, то регион бы был полностью уничтожен, пали бы режимы в Сирии и в Ираке.

"Говорил это ранее и повторю снова — если бы не российская позиция, регион полностью был бы уничтожен, карта его была бы новой и необычной… без подхода РФ в сирийской проблеме, отличающегося от подхода США, пал бы режим в Сирии, благодаря этому активизировались бы террористы, изменилась бы карта региона и, в итоге, это привело бы к падению Багдада", — заявил аль-Малики.

Вице-президент сообщил, что в ходе визита в Россию рассчитывает встретиться со многими высокопоставленными лицами, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе переговоров, по его словам, он намерен сосредоточиться "на необходимости активизации роли РФ в регионе и в Ираке в частности и активизации экономических отношений в сферах электроэнергии, энергетики и торговли".

"Речь также пойдет о поставках вооружения иракской армии, мы хотим, чтобы у иракской армии было российское оружие, так как на нем они тренируются и знают его хорошо", — добавил аль-Малики.

Ирак против американских баз

Вице-президент Ирака сообщил, что иракское общество выступает против иностранных военных баз в стране, в том числе американских.

"Мы не хотим военную базу в Аль-Валиде, иракское общество против иностранных военных баз на территории страны… Я сказал американцам — не в ваших интересах возвращаться в Ирак, чтобы снова строить военные базы", — заявил аль-Малики.

По его словам, Ирак не имеет "четкой картины относительно стратегии администрации Трампа на Ближнем Востоке". "Они сказали, что до сих пор она не оформлена до конца", — добавил собеседник агентства.

При этом, аль-Малики считает, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа более серьезно относится к борьбе с терроризмом, чем предыдущая.

Курдистану не быть независимым

Военная кампания США в Ираке продолжалась с марта 2003 года по декабрь 2011 года. Барак Обама, который вступил в должность президента в 2009 году, выполнил свое предвыборное обещание и вывел американские войска из Ирака. Однако в 2014 году США и их союзники вынуждены были начать воздушную операцию против ИГ* в Ираке и Сирии. Одновременно "на земле" помощь местным силам в борьбе с террористами оказывают несколько тысяч американских советников, инструкторов и военных специалистов.

Аль-Малики также выразил уверенность, что Иракский Курдистан не сможет стать независимым государством, если даже референдум состоится.

"Курдистан не может стать отдельным государством ни с точки зрения закона, ни с точки зрения конституции. Курды определили свою судьбу, когда голосовали за конституцию и решили, что Ирак — это федеративное государство. Они не имеют права каждый день выбирать свою судьбу… Возможно, референдум о независимости состоится, но Курдистан не может отделиться", — заявил он.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне объявили, что проведут референдум об отделении от Ирака 25 сентября.

*Террористическая организация, запрещенная в России