Победа высокой ценой: вице-президент Ирака рассказал об освобождении Мосула

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Заслуга в победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Мосуле принадлежит отнюдь не американским военным, а иракской армии и народному ополчению, которые при взятии города потеряли 20 тысяч погибшими и ранеными, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ирака Нури аль-Малики.
Победа высокой ценой
О победе над ИГ* в Мосуле было объявлено на прошлой неделе.
"Они (США — ред.) говорят — и я сожалею по этому поводу и отвергаю это — что эта победа — их достижение, что эту войну вели они, но, на самом деле, это победа иракской армии. Да, они поддержали нас авиацией, но основная заслуга принадлежит иракскому солдату, народному ополчению, авиации ВС Ирака", — заявил аль-Малики.
Политик сообщил о серьезных потерях в рядах вооруженных сил и полиции Ирака при взятии Мосула. "Военные потери огромные — честно говоря, около 20 тысяч погибших и раненых в ВС, полиции", — отметил аль-Малики.
По его словам, "ВС старались не разрушить город больше, чем было необходимо в рамках войны, все исходили из того, что битва может затянуться — в итоге она длилась 9 месяцев".
Тем не менее, по его словам, победа над ИГ* в Мосуле не окончательная, "в городе все еще остаются небольшие карманы, где укрылись террористы", "спящие ячейки также есть в Дияле".
При этом вице-президент Ирака сообщил, что Анкара хочет контролировать Мосул и некоторые другие иракские города. "Сейчас турки стараются сделать так, чтобы Мосул стал турецким. Это мечты, это амбиции Турции. Когда они говорят Мосул, они имеют в виду и Эрбиль (столица Иракского Курдистана — ред.) с Киркуком и Сулейманией. Однако они слишком слабы, чтобы реализовать эти мечты", — подчеркнул вице-президент.
Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ* началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель.
Россия спасла регион
"Говорил это ранее и повторю снова — если бы не российская позиция, регион полностью был бы уничтожен, карта его была бы новой и необычной… без подхода РФ в сирийской проблеме, отличающегося от подхода США, пал бы режим в Сирии, благодаря этому активизировались бы террористы, изменилась бы карта региона и, в итоге, это привело бы к падению Багдада", — заявил аль-Малики.
Вице-президент сообщил, что в ходе визита в Россию рассчитывает встретиться со многими высокопоставленными лицами, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Речь также пойдет о поставках вооружения иракской армии, мы хотим, чтобы у иракской армии было российское оружие, так как на нем они тренируются и знают его хорошо", — добавил аль-Малики.
Ирак против американских баз
Вице-президент Ирака сообщил, что иракское общество выступает против иностранных военных баз в стране, в том числе американских.
"Мы не хотим военную базу в Аль-Валиде, иракское общество против иностранных военных баз на территории страны… Я сказал американцам — не в ваших интересах возвращаться в Ирак, чтобы снова строить военные базы", — заявил аль-Малики.
По его словам, Ирак не имеет "четкой картины относительно стратегии администрации Трампа на Ближнем Востоке". "Они сказали, что до сих пор она не оформлена до конца", — добавил собеседник агентства.
При этом, аль-Малики считает, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа более серьезно относится к борьбе с терроризмом, чем предыдущая.
Курдистану не быть независимым
Аль-Малики также выразил уверенность, что Иракский Курдистан не сможет стать независимым государством, если даже референдум состоится.
"Курдистан не может стать отдельным государством ни с точки зрения закона, ни с точки зрения конституции. Курды определили свою судьбу, когда голосовали за конституцию и решили, что Ирак — это федеративное государство. Они не имеют права каждый день выбирать свою судьбу… Возможно, референдум о независимости состоится, но Курдистан не может отделиться", — заявил он.
Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне объявили, что проведут референдум об отделении от Ирака 25 сентября.
*Террористическая организация, запрещенная в России