США
21.0721 июля14:02МСК
USD59.08-0.16
EUR68.00-0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Победа высокой ценой: вице-президент Ирака рассказал об освобождении Мосула

Сюжет:
Операция по освобождению Мосула (603)
13:4521.07.2017
(обновлено: 13:50 21.07.2017)
02160
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВице-президент Ирака Нури аль-Малики. Архивное фотоВице-президент Ирака Нури аль-Малики. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Заслуга в победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Мосуле принадлежит отнюдь не американским военным, а иракской армии и народному ополчению, которые при взятии города потеряли 20 тысяч погибшими и ранеными, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

Нури аль-Малики. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Нури аль-Малики: наши военные потери при взятии Мосула огромны
Он также убежден, что если бы не позиция России по сирийской проблеме, то режимы в Сирии и в Ираке давно пали. Аль-Малики подчеркнул, что Ирак выступает против размещения американских военных баз в стране, и выразил уверенность, что иракский Курдистан не сможет стать независимым, даже если там будет референдум.

Победа высокой ценой

О победе над ИГ* в Мосуле было объявлено на прошлой неделе.

"Они (США — ред.) говорят — и я сожалею по этому поводу и отвергаю это — что эта победа — их достижение, что эту войну вели они, но, на самом деле, это победа иракской армии. Да, они поддержали нас авиацией, но основная заслуга принадлежит иракскому солдату, народному ополчению, авиации ВС Ирака", — заявил аль-Малики.

Политик сообщил о серьезных потерях в рядах вооруженных сил и полиции Ирака при взятии Мосула. "Военные потери огромные — честно говоря, около 20 тысяч погибших и раненых в ВС, полиции", — отметил аль-Малики.

По его словам, "ВС старались не разрушить город больше, чем было необходимо в рамках войны, все исходили из того, что битва может затянуться — в итоге она длилась 9 месяцев".

Автомобиль иракских военных в Мосуле. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Вице-президент Ирака назвал мечтами желание Турции контролировать Мосул
"Можно было окружить город, но проблема была в том, что жители его пострадали бы от голода", — добавил аль-Малики.

Тем не менее, по его словам, победа над ИГ* в Мосуле не окончательная, "в городе все еще остаются небольшие карманы, где укрылись террористы", "спящие ячейки также есть в Дияле".

При этом вице-президент Ирака сообщил, что Анкара хочет контролировать Мосул и некоторые другие иракские города. "Сейчас турки стараются сделать так, чтобы Мосул стал турецким. Это мечты, это амбиции Турции. Когда они говорят Мосул, они имеют в виду и Эрбиль (столица Иракского Курдистана — ред.) с Киркуком и Сулейманией. Однако они слишком слабы, чтобы реализовать эти мечты", — подчеркнул вице-президент.

Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ* началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

Россия спасла регион

Иракский полицейский держит маску с флагом ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в Мосуле
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
ИГ* уже не сможет продвигаться в Ираке, но спящие ячейки остаются
Накануне своего визита в РФ, который состоится с 23 по 26 июля, аль-Малики отметил, что если бы не позиция России по вопросу сирийской проблемы, то регион бы был полностью уничтожен, пали бы режимы в Сирии и в Ираке.

"Говорил это ранее и повторю снова — если бы не российская позиция, регион полностью был бы уничтожен, карта его была бы новой и необычной… без подхода РФ в сирийской проблеме, отличающегося от подхода США, пал бы режим в Сирии, благодаря этому активизировались бы террористы, изменилась бы карта региона и, в итоге, это привело бы к падению Багдада", — заявил аль-Малики.

Вице-президент сообщил, что в ходе визита в Россию рассчитывает встретиться со многими высокопоставленными лицами, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Переход беженцев из правой части Мосула в левую. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
В Мосуле нашли немку, вышедшую замуж за чеченского боевика
В ходе переговоров, по его словам, он намерен сосредоточиться "на необходимости активизации роли РФ в регионе и в Ираке в частности и активизации экономических отношений в сферах электроэнергии, энергетики и торговли".

"Речь также пойдет о поставках вооружения иракской армии, мы хотим, чтобы у иракской армии было российское оружие, так как на нем они тренируются и знают его хорошо", — добавил аль-Малики.

Ирак против американских баз

Вице-президент Ирака сообщил, что иракское общество выступает против иностранных военных баз в стране, в том числе американских.

"Мы не хотим военную базу в Аль-Валиде, иракское общество против иностранных военных баз на территории страны… Я сказал американцам — не в ваших интересах возвращаться в Ирак, чтобы снова строить военные базы", — заявил аль-Малики.

По его словам, Ирак не имеет "четкой картины относительно стратегии администрации Трампа на Ближнем Востоке". "Они сказали, что до сих пор она не оформлена до конца", — добавил собеседник агентства.

При этом, аль-Малики считает, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа более серьезно относится к борьбе с терроризмом, чем предыдущая.

Вид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Турция заявила о готовности помочь в восстановлении Мосула
Военная кампания США в Ираке продолжалась с марта 2003 года по декабрь 2011 года. Барак Обама, который вступил в должность президента в 2009 году, выполнил свое предвыборное обещание и вывел американские войска из Ирака. Однако в 2014 году США и их союзники вынуждены были начать воздушную операцию против ИГ* в Ираке и Сирии. Одновременно "на земле" помощь местным силам в борьбе с террористами оказывают несколько тысяч американских советников, инструкторов и военных специалистов.

Курдистану не быть независимым

Аль-Малики также выразил уверенность, что Иракский Курдистан не сможет стать независимым государством, если даже референдум состоится.

"Курдистан не может стать отдельным государством ни с точки зрения закона, ни с точки зрения конституции. Курды определили свою судьбу, когда голосовали за конституцию и решили, что Ирак — это федеративное государство. Они не имеют права каждый день выбирать свою судьбу… Возможно, референдум о независимости состоится, но Курдистан не может отделиться", — заявил он.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне объявили, что проведут референдум об отделении от Ирака 25 сентября.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена