Парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе российских миротворцев

КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе с территории страны российских военных, входящих в миротворческий контингент; в Демпартии Молдавии при этом отметили, что это лишь политическое заявление, а не законопроект, никаких юридических последствий документ не несет.

В 2017 году году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

"Декларация о выводе российский войск с территории страны утверждена голосами 61 депутата. Это политическое решение. Документ вступает в силу с момента утверждения и будет опубликован в Официальном вестнике правительства (Официальный монитор)", — сказал спикер палаемнта Андриан Канду.

Депутаты от фракции Партии социалистов покинули зал заседаний в знак протеста.

"Этот проект – провокация против попыток исправить ситуацию и отношениях с Приднестровьем, предпринятых президентом Молдавии Игорем Додоном. Это совершенно неуместно", — заявил депутат-социалист Влад Батрынча.

По словам демократа Мариана Лупу, декларацию парламента о выводе российских войск с территории Молдавии поддержали большинство законодателей, а именно от фракций Демократической партии, Либерально-демократической, Либеральной партии и группы Народно-европейской партии.

Как отметил Лупу, этот документ – декларация, политическое мнение, а не законопроект. Исходя из этого, никаких юридических последствий он не несет.

"Подчеркиваю, что это не закон. Если вы обратите внимание на текст этого проекта декларации, то увидите, что он подчеркивает независимость, суверенитет и нейтралитет Молдавии", — сказал Лупу. Он добавил, что "сегодня исполняется 25 лет с момента подписания Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.