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В мире

Греция и Турция восстанавливаются после мощного землетрясения

Сюжет:
Землетрясение в Греции и Турции (19)
13:3821.07.2017
(обновлено: 13:42 21.07.2017)
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© AFP 2017 / Dogan News AgencyПоследствия землетрясения в БодрумеПоследствия землетрясения в Бодруме
© AFP 2017 / Dogan News Agency

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Греция и Турция оперативно восстанавливаются после мощного землетрясения, при этом многочисленные афтершоки будут продолжаться в течение длительного времени, сообщают западные СМИ.

Разрушенный минарет мечети после землетрясения на острове Кос в Греции. 21 июля 2017
© AP Photo / Michael Probst
Сейсмологи рассказали, возможно ли повторение землетрясения в Эгейском море

Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. В Турции жертв нет, пострадали 80 человек. По данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.

© AP Photo / Ayse WietingЛюди спят на улице после землетрясения в Битезе, Турция
© AP Photo / Ayse Wieting
Люди спят на улице после землетрясения в Битезе, Турция

Нанесенный ущерб

"За исключением гибели двух человек, воздействие было очень мало. Произошло очень большое землетрясение, но только порт и два очень больших здания были в действительности им затронуто", — сообщил глава организации антисейсмической защиты Греции Этимиос Леккас газете Guardian. Издание отмечает, что на острове ущерб нанес только старым зданиям, новые постройки, в том числе отели практически не повреждены. По данным Афинского агентства новостей, самый серьезный ущерб был нанесен зданиям двух церквей и мечети.

Последствия землетрясения на остров Кос в Греции. 21 июля 2017
© AP Photo / Kalymnos-news.gr
Землетрясение на Косе не доставило неудобств россиянам, сообщил туроператор

Представитель правительства Дмитрис Цанакопулос пояснил, что в результате землетрясения пострадал местный порт и поэтому основное внимание уделяется восстановлению доступа к острову с моря. Ожидается, что на остров прибудут четыре эксперта, которые установят масштабы ущерба. На случай, если порт восстановить не получится, у правительства есть "альтернативный план", цитирует Афинское агентство новостей представителя правительства.

Последствия землетрясения в Эгейском море
© REUTERS / Osman Turanli/ Social MediaПодземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/ Social Media
Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.
© AP Photo / Kostoday.grВ результате мощного землетрясения на Косе оказались разрушены несколько зданий 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, получил повреждения и порт. На острове было остановлено паромное сообщение.Последствия землетрясения и цунами на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Kostoday.gr
В результате мощного землетрясения на Косе оказались разрушены несколько зданий 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, получил повреждения и порт. На острове было остановлено паромное сообщение.
© AP Photo / Michael ProbstПолучила повреждения средневековая крепость госпитальеров, построенная в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей.Разрушенная землетрясением мечеть на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Michael Probst
Получила повреждения средневековая крепость госпитальеров, построенная в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей.
© AP Photo / Kalymnos-news.grВ результате обрушения стены на территории старого города в главном порту Коса погибли двое туристов, около 120 человек получили ранения.Последствия землетрясения и цунами на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Kalymnos-news.gr
В результате обрушения стены на территории старого города в главном порту Коса погибли двое туристов, около 120 человек получили ранения.
© REUTERS / Osman Turanli/Social MediaЗемлетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/Social Media
Землетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.
© REUTERS / Osman Turanli/Social MediaБоясь повторения подземных толчков, люди вышли из домов на улицу и ночевали там.Люди спят на улице после землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/Social Media
Боясь повторения подземных толчков, люди вышли из домов на улицу и ночевали там.
© AP Photo / Michael ProbstРоссийские туристы в результате произошедшего землетрясения не пострадали.Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Michael Probst
Российские туристы в результате произошедшего землетрясения не пострадали.
© AFP 2017 / STR/ EurokinissiНа Кос утром прибыли спасатели из подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших.Пожарные на месте разрушений после землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AFP 2017 / STR/ Eurokinissi
На Кос утром прибыли спасатели из подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших.
© AFP 2017 / Dogan News AgencyНа юго-западе Турции в результате землетрясения получили ранения около 80 человек.Люди получают медицинскую помощь в больнице в Бодрума, Турция. 21 июля 2017
© AFP 2017 / Dogan News Agency
На юго-западе Турции в результате землетрясения получили ранения около 80 человек.
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News AgencyЗемлетрясение вызывало небольшое цунами в Эгейском море, которое повредило лодки в курортном городе Гюмбет.Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News Agency
Землетрясение вызывало небольшое цунами в Эгейском море, которое повредило лодки в курортном городе Гюмбет.
© AP Photo / Ayse WietingЖители турецкого города Бодрум и отдыхающие на курорте туристы после землетрясения провели ночь на улице, кто-то решил ночевать на территории отелей, другие пошли пережидать на пляж.Люди спят на улице после землетрясения в Битезе, Турция
© AP Photo / Ayse Wieting
Жители турецкого города Бодрум и отдыхающие на курорте туристы после землетрясения провели ночь на улице, кто-то решил ночевать на территории отелей, другие пошли пережидать на пляж.
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News AgencyПосле землетрясения на юго-западе Турции специалисты зафиксировали 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8.Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News Agency
После землетрясения на юго-западе Турции специалисты зафиксировали 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8.
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Сообщается, что сразу после землетрясения на место происшествия выехали три министра. По словам министра по защите граждан Никоса Тоскаса, который прибыл на остров в пятницу утром, ситуация в затронутом стихией регионе находится под контролем. Он добавил, что остров полностью вернулся к нормальной жизни после землетрясения.

При этом эксперты предупреждают, что афтершоки могут происходить в течение длительного времени. Метеоролог Карен Магинесс считает, что "афтершоки будут продолжаться неделями, может быть месяцами", передает телеканал CNN. Она также отметила, что это землетрясение является "сильным". Как сообщил глава сейсмологического института Турции Халюк Озенер, после землетрясения на юго-западе Турции было уже зафиксировано 160 афтершоков.

© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News AgencyПоследствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News Agency
Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017

Свидетельства очевидцев

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, некоторые жильцы отелей на острове Кос в попытке спастись прыгали с балконов. По последним данным, на острове Кос погибли два человека — граждане Турции и Швеции, более 120 пострадали. Министерство иностранных дел Турции подтвердило информацию о гибели своего гражданина. По данным властей Греции, пострадавших среди беженцев и мигрантов, проживающих в лагерях на острове, нет, сообщает агентство Блумберг. Спасатели, инженеры и чиновники координируют усилия по проведению поисково-спасательной операции. На территории Турции жертв землетрясения нет, 80 человек пострадали.

Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Крупные землетрясения в мире в 2016-2017 годах

По словам инструктора по дайвингу из Шотландии Кристофера Хэкланда, "все стучало, тряслось, свет колебался, из отелей были слышны крики". "Ощущалось, как будто ты в тематическом парке иллюзий, оптических иллюзий, где ты ощущаешь, что все вверх дном", — сказал он.

Как сообщил агентству Dogan капитан корабля Метин Кестанеджи, "сначала раздался шум, затем грохот". По его словам, судно прибило к берегу раньше, чем он успел спросить, что происходит.

По словам студентки из Великобритании, проводившей свои каникулы на острове Кос, "все вокруг очень тряслось, как будто земля должна была обрушиться", передает телерадиокомпания Би-би-си.

По данным телеканала ABC News, люди провели ночь на пляжах или в машинах. Как отмечает газета Hurriyet, сейчас все жители вернулись в свои дома.

© AP Photo / Michael ProbstПоследствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Michael Probst
Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
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