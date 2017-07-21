Греция и Турция восстанавливаются после мощного землетрясения

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Греция и Турция оперативно восстанавливаются после мощного землетрясения, при этом многочисленные афтершоки будут продолжаться в течение длительного времени, сообщают западные СМИ.

Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. В Турции жертв нет, пострадали 80 человек. По данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.

© AP Photo / Ayse Wieting Люди спят на улице после землетрясения в Битезе, Турция © AP Photo / Ayse Wieting Люди спят на улице после землетрясения в Битезе, Турция

Нанесенный ущерб

"За исключением гибели двух человек, воздействие было очень мало. Произошло очень большое землетрясение, но только порт и два очень больших здания были в действительности им затронуто", — сообщил глава организации антисейсмической защиты Греции Этимиос Леккас газете Guardian. Издание отмечает, что на острове ущерб нанес только старым зданиям, новые постройки, в том числе отели практически не повреждены. По данным Афинского агентства новостей, самый серьезный ущерб был нанесен зданиям двух церквей и мечети.

Представитель правительства Дмитрис Цанакопулос пояснил, что в результате землетрясения пострадал местный порт и поэтому основное внимание уделяется восстановлению доступа к острову с моря. Ожидается, что на остров прибудут четыре эксперта, которые установят масштабы ущерба. На случай, если порт восстановить не получится, у правительства есть "альтернативный план", цитирует Афинское агентство новостей представителя правительства.

Сообщается, что сразу после землетрясения на место происшествия выехали три министра. По словам министра по защите граждан Никоса Тоскаса, который прибыл на остров в пятницу утром, ситуация в затронутом стихией регионе находится под контролем. Он добавил, что остров полностью вернулся к нормальной жизни после землетрясения.

При этом эксперты предупреждают, что афтершоки могут происходить в течение длительного времени. Метеоролог Карен Магинесс считает, что "афтершоки будут продолжаться неделями, может быть месяцами", передает телеканал CNN. Она также отметила, что это землетрясение является "сильным". Как сообщил глава сейсмологического института Турции Халюк Озенер, после землетрясения на юго-западе Турции было уже зафиксировано 160 афтершоков.

© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News Agency Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017 © REUTERS / Yasar Anter/Dogan News Agency Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017

Свидетельства очевидцев

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, некоторые жильцы отелей на острове Кос в попытке спастись прыгали с балконов. По последним данным, на острове Кос погибли два человека — граждане Турции и Швеции, более 120 пострадали. Министерство иностранных дел Турции подтвердило информацию о гибели своего гражданина. По данным властей Греции, пострадавших среди беженцев и мигрантов, проживающих в лагерях на острове, нет, сообщает агентство Блумберг. Спасатели, инженеры и чиновники координируют усилия по проведению поисково-спасательной операции. На территории Турции жертв землетрясения нет, 80 человек пострадали.

По словам инструктора по дайвингу из Шотландии Кристофера Хэкланда, "все стучало, тряслось, свет колебался, из отелей были слышны крики". "Ощущалось, как будто ты в тематическом парке иллюзий, оптических иллюзий, где ты ощущаешь, что все вверх дном", — сказал он.

Как сообщил агентству Dogan капитан корабля Метин Кестанеджи, "сначала раздался шум, затем грохот". По его словам, судно прибило к берегу раньше, чем он успел спросить, что происходит.

По словам студентки из Великобритании, проводившей свои каникулы на острове Кос, "все вокруг очень тряслось, как будто земля должна была обрушиться", передает телерадиокомпания Би-би-си.

По данным телеканала ABC News, люди провели ночь на пляжах или в машинах. Как отмечает газета Hurriyet, сейчас все жители вернулись в свои дома.