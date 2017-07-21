Более пяти тысяч мирных граждан погибли в Йемене с начала конфликта

ЖЕНЕВА, 21 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Более 5 тысяч мирных жителей погибли в Йемене из-за продолжающегося с 2014 года вооруженного конфликта в стране, заявил в пятницу пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
По словам Колвилла, УВКПЧ ООН продолжает собирать информацию об авиаударе арабской коалиции по группе мирных жителей, который был нанесен во вторник вечером в провинции Таиз на юго-западе страны. По данным ООН, в результате обстрела погибло как минимум 18 гражданских лиц, включая 10 детей и двух женщин. В этой связи УВКПЧ призывает провести независимое тщательное расследование произошедшего.
"Нападение на мирных граждан или гражданскую инфраструктуру, а также беспорядочные и непропорциональные атаки запрещены международным гуманитарным правом. И мы напоминаем всем сторонам конфликта, включая Коалицию, об их обязательствах полного уважения международного гуманитарного права и международных прав человека", — добавил Колвилл.
Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.