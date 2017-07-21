Москалькова готова вынести вопрос о летчике Ярошенко на обсуждение в ООН

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что у неё "маленькая надежда" на положительный ответ по обращению к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании российского летчика Константина Ярошенко, но при необходимости она вновь обратится к президенту США, будет ставить этот вопрос в ООН.

В конце мая Москалькова обратилась к Трампу с просьбой помиловать осужденного в США Ярошенко. Кроме того, сам россиянин направил письмо-обращение Трампу с просьбой о возвращении в Россию.

В пятницу московское бюро по правам человека обратилось в правозащитную организацию Human Rights Watch, в своем письме российские правозащитники попросили коллег из США обратить внимание на условия содержания россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута, отбывающих наказание в американских тюрьмах, сообщил РИА Новости директор бюро Александр Брод.

"Я обратилась к президенту по поводу помилования. У меня маленькая надежда. Но я буду вновь обращаться, я буду ставить этот вопрос в ООН", — заявила Москалькова на встрече с молодыми юристами, говоря о своём обращении к Трампу.