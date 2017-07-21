Первый замглавы СММ ОБСЕ патрулирует населенный пункт Крутая Балка в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (173)

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг прибыл в составе патруля в населенный пункт Крутая Балка в ДНР, сообщил журналистам представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

Ранее оперативное командование ДНР не раз заявляло об обстрелах населенного пункта Крутая Балка, который находиться под контролем ополченцев.

"Хуг проводит патрулирование в составе команды наблюдателей в населенном пункте Крутая Балка", — сказал представитель СММ.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа.

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