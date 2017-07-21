Сейсмологи рассказали, возможно ли повторение землетрясения в Эгейском море

АНКАРА, 21 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Повторения сильного землетрясения в Эгейском море у берегов Греции и Турции в ближайшее время не ожидается, сообщил РИА Новости профессор геологии Стамбульского технического университета Джеляль Шенгёр в пятницу.

Подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг залегал на глубине десяти километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. В Турции жертв нет, пострадали 80 человек. По данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.

"Это типичное землетрясение для Эгейского региона, где проходит геологический разлом. Это один из самых сейсмоопасных районов в мире. Там постоянно происходят землетрясения максимальной амплитудой около 7 баллов. Поскольку это землетрясение было достаточно сильным, повторение его с такой же магнитудой мы не прогнозируем, однако к подземным толчкам в этом регионе надо быть всегда готовыми", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что разлом в Эгейском море не имеет отношения к разлому в Мраморном море, который несет высокий риск для землетрясения в Стамбуле.