Песков: проданные на аукционе Antiquorum часы не имеют отношения к Путину

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Аукционный дом, который уверяет, что продал за миллион евро часы с гарантийными документами на имя Владимира Владимировича Путина, скорее всего, обманул покупателя, поскольку проданные часы не имеют отношения к президенту России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщил телеканал Би-би-си со ссылкой на компанию Monaco Legends, которая провела аукцион, часы Patek Philippe Triple Complication с гарантийными документами на имя Владимира Владимировича Путина были проданы более чем за миллион евро на аукционе Antiquorum.

"Аукционный дом, скорее всего, просто обманул какого-то покупателя. Хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом. Эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту. Абсолютно уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об аукционе, на котором были проданы часы, якобы принадлежащие российскому президенту.

"Покупателя жалко", — добавил он.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль не собирается устанавливать какую-либо связь с аукционным домом и выяснять принадлежность данных часов. "Мы не собирались устанавливать какую-то связь. Это абсолютно из разряда курьезов тема, которая не имеет к нам никакого отношения", — пояснил он.

"Дело Остапа Бендера живет", — добавил Песков.

Телеканал Би-би-си уточняет, что на торгах были проданы часы модели Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом. Отмечается, что это очень редкий экземпляр: такие вещи производятся ограниченными партиями и купить их можно только по спецзаказу.

Аукционный дом не сообщает имя нового владельца часов, но отмечает, что данные часы были куплены "очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин".

В начале июня в прессе появилось сообщение о выставленном на торги лоте с редкими часами и документацией с именем владельца – Mr Vladimir Vladimirovic Putin. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сообщение о "часах Путина" фейком.