Украина попросила Россию выдать ополченца, подозреваемого в убийстве

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины обратилась к России с просьбой о выдаче ополченца Вадима Погодина, которого подозревают в убийстве, сообщила пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.
"Сегодня обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой передать нам одного из главарей "ДНР" Вадима Погодина, который в 2014 году в Донецке… убил несовершеннолетнего", — написала Сарган на своей странице в Facebook.
Российская Генпрокуратура неоднократно обращалась к украинским коллегам с запросами о помощи, однако ответа не последовало. Как сообщал в конце апреля генеральный прокурор Юрий Чайка, российские правоохранительные органы с начала года приняли решение выдать Украине семь человек.