Украина попросила Россию выдать ополченца, подозреваемого в убийстве

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины обратилась к России с просьбой о выдаче ополченца Вадима Погодина, которого подозревают в убийстве, сообщила пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее некоторые российские СМИ сообщили о задержании в Крыму Погодина, который в 2014 году командовал батальоном ополчения "Керчь" и по запросу Украины находился в международном розыске Интерпола. Отмечалось также, что у Погодина украинское гражданство.

"Сегодня обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой передать нам одного из главарей "ДНР" Вадима Погодина, который в 2014 году в Донецке… убил несовершеннолетнего", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Она подтвердила, что, по ее данным, Погодин задержан в Крыму.

Российская Генпрокуратура неоднократно обращалась к украинским коллегам с запросами о помощи, однако ответа не последовало. Как сообщал в конце апреля генеральный прокурор Юрий Чайка, российские правоохранительные органы с начала года приняли решение выдать Украине семь человек.

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