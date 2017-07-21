Жители и туристы Бодрума провели ночь на улице после землетрясения

АНКАРА, 21 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Жители турецкого курорта Бодрум и отдыхающие в нем туристы провели ночь на улице после сильного землетрясения; разрушений и серьезно пострадавших в городе нет, сообщил РИА Новости менеджер одного из бодрумских отелей Ондер Казыкчилар в пятницу.

Подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг залегал на глубине десяти километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. В Турции жертв нет, пострадали 80 человек. По данным генконсульства РФ в Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы не пострадали.

"Около полвторого ночи все вокруг вдруг задрожало, начало ходить ходуном. Я в это время был на дежурстве в отеле. Мы все – и персонал, и туристы — вскочили, выбежали на улицу. Я лично пробежал по всем номерам отеля, убедился, что все наши клиенты покинули здание. Первый толчок продолжался несколько секунд, было очень страшно. Всю ночь мы провели в саду отеля, было еще много афтершоков. Но здание не пострадало, и в целом по городу разрушений и серьезно пострадавших нет, кто-то получил небольшие травмы, покидая в панике свои дома", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что такого сильного землетрясения в городе не было уже несколько десятилетий.

"После того, как опасность новых подземных толчков миновала, все туристы вернулись в свои номера. Сейчас все нормально, отель функционирует в обычном режиме", — добавил Казыкчилар.