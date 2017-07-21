КСИР ликвидировал трех террористов на северо-западе Ирана

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Иранские военные отразили нападение боевиков недалеко от северо-западной границы страны, в ходе столкновения были ликвидированы три террориста, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Сообщается, что столкновения между военными КСИР и боевиками произошли в ночь с четверга на пятницу. Также в ходе боев были ранены четыре боевика, еще одного задержали. Нескольким боевикам удалось скрыться.

По данным агентства, в ходе столкновения погиб один военный, еще один был ранен.

Согласно заявлению КСИР, группа боевиков планировала совершить теракты на территории Ирана.