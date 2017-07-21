Депутат прокомментировал слова главы ЦРУ о "незначительной роли России"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заявление директора ЦРУ Майка Помпео о незначительной роли России в борьбе с терроризмом и стремлении Москвы насолить Вашингтону может оказать негативное влияние на развитие отношений РФ и США, считает член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

Помпео, выступая на форуме по безопасности в Колорадо, сказал, что Россия вовлечена в дела Сирии, в частности, потому, что "любит насолить Америке". Он также сообщил об отсутствии у него явных доказательств того, что Россия действительно стремится победить "Исламское государство" * в Сирии.

"Подобные высказывания Помпео могут оказать негативное влияние на развитие двустороннего сотрудничества России и США в Сирии. Единственное, в чем прав господин Помпео, это в том, что каждая из наших стран в первую очередь заботится о своих национальных интересах. При этом в России убеждены, что защиту суверенитета страны и интересов граждан следует обеспечивать без нарушения норм международного права и соблюдая законные интересы других государств", — цитирует Железняка его пресс-служба.

На фоне тех военных, политических и дипломатических успехов, которые Россия продемонстрировала в Сирии, подобные заявления "звучат как попытка ввести в заблуждение мировую общественность", считает депутат.

"Вместо того чтобы в очередной раз бездоказательно обвинять Россию в агрессии и вмешательстве в американские выборы, главе ЦРУ следовало бы сконцентрироваться на противодействии реальным угрозам безопасности. Тогда он не выглядел бы нелепо, пытаясь умалить роль нашей страны в борьбе с международным терроризмом в Сирии", — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что российские интересы в Сирии заключаются в полном разгроме "террористического логова", в чем "заинтересованы далеко не все".