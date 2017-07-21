На юго-западе Турции зафиксировали 160 афтершоков после землетрясения

Землетрясение в Греции и Турции (15)

Люди спят на улице после землетрясения в Битезе, Турция

Люди спят на улице после землетрясения в Битезе, Турция

АНКАРА, 21 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. После землетрясения на юго-западе Турции магнитудой 6,6 зафиксировано 160 афтершоков, заявил в пятницу глава сейсмологического института Турции Халюк Озенер.

Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. По данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.

"Зафиксировано 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8", — сказал Озенер журналистам в эфире телеканала NTV.